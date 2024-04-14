بعد الهجوم الإيراني.. الاحتلال الإسرائيلي: العملية مستمرة والرد قريب

ساعات حاسمة شهدها الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بأكثر من 200 طائرة ومسيرة، في ردها على استهداف إسرائيل السفارة الإيرانية في دمشق، واغتيال مسؤول إيراني بارز.

وفي ظل اشتعال الصراع بين الطرفين، أكدت المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أن العملية الإيرانية لم تنته بعد.

وأضافت «هاجاري» أنّ إسرائيل ستقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمن مواطنيها.

الرد الإسرائيلي لن يتأخر

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر رسمية، أنّ الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني لن يتأخر، وسيكون قريبًا جدًا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون اليوم مؤلمًا.

وتحدث وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، عقب الضربة الإيرانية مباشرة، وأبلغه بالإجراءات الإسرائيلية في مواجهة التصعيد الإيراني.

مجلس الحرب يوافق على رد حاسم وقوي ضد إيران

من جانبه، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على رد حاسم وقوي ضد إيران، بعد الضربات التي شنتها ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وتبنى مجلس الحرب الإسرائيلي، موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن الرد على الضربات الإيرانية، مما يؤدي إلى زيادة حد التوترات في الشرق الأوسط واشتعال الصراع.