التفاصيل الكاملة للهجوم الإيراني على إسرائيل.. إطلاق صواريخ بالستية ومسيرات

قبل منتصف ليل أمس السبت بساعتين تقريبًا، شنت إيران هجمات بصواريخ كروز ومسيرات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في الرد المنتظر منذ أيام على استهداف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق، واغتيال مسؤول إيراني بارز، مما أدى إلى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وزيادة التوترات بشأن تصعيد غير مسبوق.

ويعد هجوم إيران على إسرائيل هو الأول من نوعه، في وقت، يخشى فيه المسؤولون الأمريكيون من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد إقليمي خطير في الشرق الأوسط، يدفع بالمنطقة إلى حافة الهاوية.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إنّ إيران أطلقت أكثر من 200 طائرة دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ باليستية ضد إسرائيل، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

الحرس الثوري الإيراني: دمرنا أهدافا عسكرية مهمة لإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني، قال في بيان له، إنه دمر أهدافا عسكرية مهمة لإسرائيل، في ردها على الاستهدافات الإسرائيلية ضد طهران، كما حذر أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية من أي دعم ومشاركة في استهداف مصالح إيران، وأكد أن أي تهديد من قبل أمريكا وإسرائيل، انطلاقًا من أي دولة، سيواجه برد مضاد على مصدر التهديد.

إسرائيل تطلب من المستوطنين الذهاب للملاجئ

وطلبت دولة الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين بالبقاء بالقرب من مناطق آمنة أو ملاجئ للاحتماء من صواريخ إيران، وقالت إن التحذير يعكس تقييم المسؤولين للأهداف، التي شملت شمال هضبة الجولان ومدينة إيلات الجنوبية، حيث توجد ثاني أكبر قاعدة للبحرية الإسرائيلية ومدينة ديمونة القريبة من المفاعل النووي وبالقرب من قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل، لكن بعد ساعات من الهجوم الإيراني، عدلت إسرائيل طلبها، وقالت إنه لا حاجة إلى البقاء في المناطق الآمنة.

واشنطن تعترض عشرات الصواريخ الإيرانية

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران لموقع «أكسيوس» الأمريكي، إن القوات الأمريكية اعترضت عشرات الطائرات الإيرانية دون طيار فوق العراق والأردن قبل وصولها إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال مسؤول أمريكي آخر، إن القوات الأمريكية في المنطقة تواصل إسقاط الطائرات دون طيار التي تطلقها إيران وتستهدف إسرائيل، وسط انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء دولة الاحتلال.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فصواريخ إيران أصابت بعض القواعد العسكرية في الجنوب، وأحلقت بها أضرارًا طفيفة، كما سقطت 7 صواريخ على قاعدة رامون الجوية في صحراء النقب وأخرى في مدينة إيلات التي بها أكبر قاعدة بحرية إسرائيلية، وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على رد حاسم وقوي

ووافق مجلس الحرب الإسرائيلي على رد حاسم وقوي ضد إيران، بعد الضربات التي شنتها ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وتبنى مجلس الحرب الإسرائيلي، موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن الرد على الضربات الإيرانية، مما يؤدي إلى زيادة حد التوترات في الشرق الأوسط واشتعال الصراع.

جلسة طارئة بمجلس الأمن

ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة في وقت لاحق اليوم الأحد، لبحث العملية الإيرانية ضد إسرائيل.

لقطات من الهـ ـجوم الجوي الإيراني بعشرات المسيرات على إسرائيل#القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/I7snSdOabI — AlQahera News (@Alqaheranewstv) April 13, 2024

مصر تعرب عن قلقها

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المنطقة مزيد من التوترات والصراعات.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، وفقًا لمصدر أمني رفيع المستوى أن الدفاعات الجوية في حالة تأهب قصوى.