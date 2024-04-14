قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 200 طائرة مسيرة وصاروخ باليستي، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال :«أسقطنا أكثر من 10 صواريخ كروز خارج حدود إسرائيل حتى الآن، وتضرر قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب جراء سقوط الصواريخ الإيرانية».

وتابع :«العملية الإيرانية لم تنته بعد.. وسنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على أمن مواطنينا».

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.