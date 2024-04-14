طريقة سحرية لتنظيف النوافذ.. «خطوات سهلة هتخلصك من الغبار والأوساخ»

غبار النوافذ من الأشياء الصعبة على ربات البيوت، إذ أن تراكم الغبار والأوساخ على النوافذ يتسبب في تكاثر البكتيريا داخل المنزل، فضلاً عن أنها تجعل بيتك ملوثًا ومكانًا خصبًا للأمراض، كما تجعله غير منظم ما يسبب شعورًا بالتوتر، يمكنك اتباع طريقة سحرية لتنظيف النوافذ لن تأخذ من وقتك سوى دقائق قليلة.

طريقة سحرية لتنظيف النوافذ

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإنه هناك طريقة سحرية لتنظيف النوافذ «الشبابيك»، وللتأكد من أن منزلك نظيف وبخاصة في فصل الربيع، يجب عليك استخدام منشفة أولا لإزالة الغبار والأوساخ قبل وضع المنظف، ثم استخدم ممسحة مطاطية وقماش من الألياف الدقيقة للمسح أولا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يجب رش المنطقة المتضررة بخل نقي أولا وتركه لمدة خمس دقائق على الأقل، ثم استخدم قطعة إسفنج أو قماش لفرك البقعة ثم ابدأ عملية التنظيف، عن طريق استخدام خليطًا من الماء وأحد المنظفات التي تحتوي على حمض الأوكساليك، أو أي منظف.

كيفية تنظيف النوافذ أو «الشبابيك»

الصحيفة قالت إنه يتم وضع المزيج على المنطقة المتأثرة باستخدام قطعة قماش نظيفة ثم افركها جيدًا، واشطف بعد ذلك المنطقة بالماء، ويمكنك إزالة البقع الصلبة عن طريق استخدام شفرة لكشط البقع بلطف، ويمكنك استخدام منفضة ريش أو منشفة من الألياف الدقيقة للتخلص من الجزيئات وإزالة الغبار عن النوافذ وعتبة النافذة.

وبحسب الصحيفة فإن هناك طريقة سحرية لتنظيف النوافذ، وهي مزج مقدارًا واحدًا من الخل الأبيض مع جزأين من الماء، ويمكنك إضافة بضع قطرات من صابون الأطباق أو الزيت العطري للحصول على رائحة لطيفة، ثم قم رشيها على الزجاج، ثم امسح قطعة القماش الأخرى على شكل حرف Z، ثم استخدم ممسحة مطاطية لعدم التصاق الغبار بالنافذة أو «الشباك»، لكن من المهم عدم لمسه قبل الانتهاء من عملية التنظيف.