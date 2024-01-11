مترو الأنفاق: 2500 تذكرة في كل ماكينة TVM بدلا من الشبابيك

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّ ماكينات الـ«tvm» التي تم تركيبها في جميع محطات المترو، تقدّم خدمات متميزة لجمهور الركاب بدلا من الانتظار أمام شبابيك التذاكر، موضحا أنّ الماكينة الواحدة تشتمل على 2500 تذكرة.

وقال أحمد عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ الـ2500 تذكرة بالماكينة تشتمل على تذاكر وفق الأسعار الجديدة التي حددتها وزارة النقل بداية من 6 حتى 15 جنيها، موضحا أنّ الماكينات يتم تزويدها بالتذاكر بشكل متوالي عقب الانتهاء من بيع 2500 مباشرة.

الماكينات متاحة في جميع المحطات

وأضاف المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّ الماكينات متاحة في جميع المحطات وتشتمل على أكثر من خدمة جديدة غير شراء التذاكر، كخدمة شحن أي بطاقة وتتيح للراكب اختيار محطة الوصول بسهولة، فضلا عن عرضها لخريطة خطوط المترو بالكامل.

وتشتمل الماكينة الواحدة على محطات مترو الخط الأول والثاني والثالث، وتُتيح اختيار محطة الوصول سواء كتابة أو بالضغط عليها بسهولة، كما تقبل الماكينات النقود الحديدية أو الورقية، وخصصت الشركة فريقا لتوعية المواطنين بكيفية شراء التذاكر من الماكينات.

وسائل التواصل مع المترو

- خدمة الخط الساخن 16048.

- الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048.

- الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

- الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg.