المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعترضنا 99% من الهجمات الإيرانية

أكد دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض 99% من الهجمات الإيرانية التي استهدفت إسرائيل مساء السبت، حسبما أرودت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأوضح أنه سيتم الرد بكل تأكيد على الهجوم الإيراني، مشيرًا إلى أن بعض عمليات الإطلاق التي تمت ليلا، كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.