هل ترميم وطلاء واجهة المبنى المخالف يلغي طلب التصالح؟.. اعرف التفاصيل

«هل ترميم واجهة المبني المخالف يلغي طلب التصالح المتقدم به صاحب العقار أم لا؟».. سؤال يتبادر إلى أذهان أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما توضحه السطور التالية.

ترميم واجهة المباني المخالفة

المحامي إسلام عبدالمقصود، أجاب على تساؤل هل ترميم واجهة المبنى المخالف يلغي طلب التصالح أم لا، قائلا إنّ ترميم واجهة المبنى المتقدم صاحبه بطلب تصالح لا يعد مخالفة.

وأضاف عبدالمقصود لـ«الوطن»، أنّ ترميم أو طلاء واجهة المبنى المخالف لا يلغي طلب التصالح، ويعد إجراء متعلقا بالمنظر الجمالي للعقار، ولا يتسبب في تغيير مساحات أو حجم المبنى المخالف.

التصالح في مخالفات البناء

وللتقدم على طلب للتصالح في مخالفات البناء يجب تجهيز الأوراق والمستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للشخص الذي يرغب في التصالح.

- تقديم عدد 2 نسخة من الرسومات الإنشائية أو الهندسية، ويجب أن يكونوا من قبل أحد المهندسين المُعتمدين لدى النقابة.

- تقديم نموذج رقم 10 أو مستند التصالح.

- يتم إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط وعمل مطابقة للبيانات، وبعد ذلك يتم تعديل قرار قبول التصالح بعد إضافة التصريح.

- تقديم تقرير هندسي من قبل مهندس مدني مُقيد لدى نقابته، ويفيد فيه أنّ الهيكل الخاص بالمبنى يتحمل الأعمال الإنشائية المطلوبة.