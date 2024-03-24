25 ألف جنيه ربح سنوي من بنك ناصر الاجتماعي في هذه الحالة

قرر بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، رفع عوائد الشهادات الاستثمارية كافة، ويترتب على ذلك حصول العميل على 25 ألف جنيه ربح سنوي، في حالة شراء بضع الشهادات، موضحا أنه يقدّم باقةً مميزة من الأوعية الادخارية لكل العملاء، خاصة بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم التي بحثت أسعار العائد على الشهادات والودائع.

شهادات بعائد 25%

ووفق مصادر في البنك، لـ«الوطن»، فإنّه في حالة شراء شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا، فإنّ العائد السنوي يكون 24 ألف جنيه، من خلال ضرب قيمة الشهادة في العائد، كما يطرح البنك شهاد بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات، وبعائد تراكمي 24% لمدة 18 شهرا، وفي هذه الحالة يكون العائد 25 ألف جنيه عند شراء الشهادة ذات العائد التراكمي 25% بـ 100 ألف جنيه.

المساعدات والإعانات النقدية

وأشار بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنّه يقدم الكثير من المساعدات والإعانات النقدية، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ولتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الفئات المستحقة للمساعدات هي أسرة المريض والأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة - المطلقة – أسرة المسجون– مهجورة العائل».

وضمن الفئات أيضا الأيتام، وأسرة المعاق، والأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى، فضلا عن الأسرة التي لديها طالب جامعي وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومشروعات التخرج النهائية، والأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

اقرأ أيضاً: 7900 جنيه ربح شهري من بنك ناصر بعد رفع عائد الحساب الاستثماري

اقرأ أيضاً: 2000 جنيه شهريا لكبار السن من بنك ناصر بعد رفع عائد الشهادات

اقرأ أيضاً: بعد رفع العائد لـ25%.. شرائح الربح الشهري لشهادات بنك ناصر 2024