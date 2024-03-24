بنك ناصر يساهم في أعمال التنمية: مساعدات سنوية بـ 1.8 مليار جنيه

مد بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، يده في أعمال التنمية بمختلف أشكالها، انطلاقاً من كونه بنكاً للفقراء وبنكا لكل المصريين، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، قدّم البنك حزمة مساعدات عينية ونقدية لمختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب جهود في عمليات التطوير التي انتهجتها الدولة لمختلف القطاعات أهمها على سبيل المثال وليس الحصر المستشفيات.

26 مليار جنيه

تصل حجم التمويلات التي يقدمها بنك ناصر، إلى 26 مليار جنيه والمساعدات والإعانات السنوية تصل إلى 1.8مليار جنيه، وذلك وفق تقرير رسمي، حيث استمر البنك في تقديم حساب 10700 لتلقي الزكاة والصدقات بهدف إيجاد نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

يلعب البنك، دورًا رياديًا فى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأولى بالرعاية عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني، ودائماً ما يحرص على متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة.

135 مليون جنيه

خلال العام المالي الحالي قدّم البنك إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه، ومنح قروضا حسنة بدون فوائد لعدد 2982 مستفيدا بقيمة 322 مليون جنيه، وقرر زيادة موازنة المساعدات إلى مبلغ 200 مليون جنيه.

انطلاقاً من دور البنك الحيوي، في تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات لبعض الفئات، تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بمبلغ 10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

يوفر البنك، أيضاً وفق التقرير الرسمي الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة وتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية، خاصة وأنه يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل.

زيادة الدخل الشهري للرائدات

وضمن الشق الاجتماعي الذي يقوم به البنك، دشنت وزارة التضامن مشروع «تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي»، لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة.

يُسهم المشروع في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وزيادة الدخل الشهري للرائدات خاصة إن كانت العوائد ترتبط بمزيد من الإنجاز، بما يحقق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد الرائدات اللاتي وصلن إلى 15 ألف رائدة، وأهمية بناء الإنسان والاستثمار في البشر.

دعم المنظومة الصحية

كما يتواءم البنك، مع توجه الدولة المصرية، بإتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، ونجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، كما قدم تيسيرات متعددة لتمويل الأصول الثابتة ورأس المال العامل لأصحاب المشروعات الصغيرة وتتراوح قيمة التمويل ما بين 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه.

وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في البنك، لـ«الوطن»، إن البنك حريص على دعم المنظومة الصحية، فدعم مستشفى أبو الريش للأطفال ودعم الهلال الأحمر المصري ومستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، كما دعم البنك مستشفى جامعة بنها ومستشفى جامعة المنصورة، ومستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى بهية والمستشفى الجامعي لجامعة القاهرة.