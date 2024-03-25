بنك ناصر يبدأ استقبال طلبات شراء الشهادات الاستثمارية بعد رفع عوائدها 

يبدأ بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، استقبال المواطنين الراغبين في فتح حساب «يوم بيوم»، بعد رفع العائد من 15% إلى 19%، واستقبال الراغبين في شراء الشهادات الاستثمارية التي تقرر رفع عوائدها، انطلاقا من حرص البنك على توسيع قاعدة العملاء.

وأكدت مصادر في البنك لـ«الوطن»، أنّه جرى تعميم قرارات لجنة الأصول والخصوم التي قررت رفع عوائد الشهادات الاستثمارية وحساب «يوم بيوم»، وتكثيف الاستعدادات الخاصة باستقبال العملاء وتوفير التيسيرات الخاصة بهم وشرح مختلف الشهادات لكيفية الاستفادة منها.

شهادة «رد الجميل»

وقالت المصادر، إنّ رفع عائد الحساب الاستثماري «يوم بيوم» إلى 19% يعني زيادة القيمة التي يحصل عليها المالك شهريا، خاصة وأنّه حساب يُصرف شهريا، فعلى سبيل المثال عند فتح حساب بمبلغ 500 ألف جنيه وهو الحد الأدنى المقرر للفتح، يكون العائد الشهري 7.916 جنيه.

وعند شراء شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن، يكون العائد السنوي لها 24.250 جنيه خاصة وأنّه تقرر رفع عائدها إلى 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات، كما تقرر رفع العائد الشهري لـ22.25%؜ شهريا.

رفع عائد حساب «يوم بيوم»

يُذكر أنّ بنك ناصر قرر رفع عائد حساب «يوم بيوم» ذو العائد التراكمي إلى 19%، ورفع عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25%؜ شهريا، وإصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا، ويستمر البنك في طرح شهادة إدخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا و22% شهريا، وعائد 22.50% ربع سنوي.