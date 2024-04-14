محمد صلاح يجهز ضربة موجعة لساديو ماني.. ماذا ينتظر السنغالي؟

رغم رحيل ساديو ماني عن ليفربول، إلا أنه لايزال المنافس العنيد بالنسبة لمحمد صلاح، الذي لا يزال يحلم بتخطي جميع أرقامه، لذلك ستكون الفرصة سانحة للفرعون المصري خلال ساعات من أجل تحقيق ذلك خلال المباراة التي ستجمع فريقه ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.. فماذا سيحدث؟

محمد صلاح يستهدف إنجاز ساديو ماني أمام كريستال بالاس

محمد صلاح على بعد خطوتين من توجيه ضربة موجعة لزميله السنغالي السابق في الفريق ساديو ماني، وذلك عندما يشارك رفقة ليفربول في لقاء نيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، إذ يحتاج إلى تسجيل هدفين من أجل تحطيم رقم ساديو ماني أمام كريستال بالاس، بحسب صحيفة «thisisanfield».

محمد صلاح يتطلع نحو إنجاز ساديو ماني

محمد صلاح يأمل في مواصلة تألقه أمام أندية لندن، وذلك من خلال التسجيل في مباراة كريستال بالاس، وفي حال وضع هدفين، سيكون بذلك حقق الرقم القياسي لساديو ماني، الذي سجل أكثر من أي لاعب لليفربول أمام الخصم المرتقب «النسور» في الدوري الإنجليزي.

يستضيف ليفربول «النسور» على ملعب أنفيلد، وهو يعلم مدى أهمية التعافي من الهزيمة المروعة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي، لذلك لا بديل سوى الانتصار من أجل الإبقاء على فرص حصوله على لقب الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل ثمانية أهداف فقط خلال 11 مباراة ضد بالاس، فقط ساديو ماني سجل أكثر ضد خصوم، إذ يملك السنغالي 10 أهداف في نفس العدد من المباريات ضدهم، لذلك سيكون الفرعون المصري على موعد مع إنجاز جديد وتحطيم لأرقام ساديو ماني.

وفي الفوز على كريستال بالاس في ديسمبر الماضي، سجل صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات، ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز، وكان ذلك أيضًا الهدف رقم 150 للاعب البالغ من العمر 31 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.