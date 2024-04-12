تحذيرات ليورجن كلوب من أزمة محمد صلاح الجديدة في ليفربول

منذ عودته من إصابة العضلة الخلفية التي عانى منها، لم يقدم محمد صلاح أفضل مستوياته مع نادي ليفربول الإنجليزي، متأثرًا بإصابته التي أبعدته عن الملاعب فترة تخطت الشهرين مما كان بمثابة ضربة موجعة لمدربه الألماني يورجن كلوب، الذي يعتمد عليه بصورة كاملة في السنوات الأخيرة، لكن قبل لقاء كريستال بالاس المرتقب، واجه المدرب الألماني تحذيرات عدة عن صلاح.

لماذا يواجه ليفربول أزمة بسبب إصابة محمد صلاح؟

تركيز يورجن كلوب ينصب في الوقت الحالي على مباراة كريستال بالاس، التي ستكون بمثابة كلمة الفصل في مصير منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، لذلك سيفكر في الدفع بجميع العناصر التي ستكون جاهزة لتلك المعركة المحلية، لذلك هو لديه مخاوف بشأن مستوى محمد صلاح منذ عودة إصابته، بحسب صحيفة «ليفربول إيكو».

إحدى المشكلات التي يواجهها فريق يورجن كلوب هي أن محمد صلاح لم يكن في أفضل حالاته منذ عودته من الإصابة، خاصة أنه أهدر الفرص التي كان متوقعًا أن يستغلها، مثلما كان يفعل في الفترة الأخيرة، لذلك حال استمرار هذا التراجع قد يواجه المدرب الألماني أزمة في الدفع به أساسيًا أو في منحه فرصة كاملة طوال الـ90 دقيقة، على أن يستبدله حال عدم مشاركته الفعالة داخل الملعب.

تحذيرات ليورجن كلوب

«تحذيرات يورجن كلوب من أزمة محمد صلاح وسط توقعات مباراة ليفربول وكريستال بالاس».. هكذا عنونت صحيفة ذا صن، تقريرها الذي أفردته للحديث عن معاناة ليفربول في المباريات الأخيرة، التي يبدو أن سببها الأساسي عدم وجود محمد صلاح أحد ركائز الفريق الأساسية في حالته الطبيعية داخل الملعب، وذلك ضمن تبعات الإصابة التي تعرض لها، إذ يحتاج لوقت من أجل استعادة كامل لياقته.

ليفربول سيكون على موعد مع معركة جديدة ينافس خلالها على استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ سنوات، وذلك عندما يلتقي بكريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، يوم 14 من شهر أبريل الجاري، على ملعب آنفيلد في الثالثة عصرًا.