قرار مفاجئ من ليفربول يقرب محمد صلاح من الدوري السعودي.. ماذا حدث؟

لا زال محمد صلاح الهدف رقم 1 في الدوري السعودي للمحترفين المزدهر بالنجوم، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ حاول الاتحاد في الصيف الماضي عندما عرض على ليفربول شفهيًا مبلغًا ضخمًا قدره 150 مليون جنيه إسترليني الحصول على خدمات الدولي المصري، بينما لم يكن الريدز يرغب حينها في التخلي عن أفضل جناح في الدوري الإنجليزي الممتاز ورفضوا الاقتراح تمامًا، ولكن يبدو أن الوضع تغير مع اقتراب الميركاتو المقبل.

أصبح مستقبل صلاح في ميرسيسايد غامضا، هكذا وصف موقع talk SPORT، الموقف حاليا، كاشفا عن قرار مفاجئ لليفربول قد يقرب صلاح من الانضمام لكتيبة النجوم في السعودية.

قرار ليفربول قد يتسبب في رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي

بدأت حقبة جديدة تشرق بعد قرار رحيل يورجن كلوب، وما إذا كان بعض أفضل لاعبيه سيحذون حذوه أم لا، ولكن حسبما أفادت التقارير مؤخرا أن مايكل إدواردز العائد ليشغل منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في ليفربول، مستعد لبيع صلاح إذا كان الدولي المصري يريد الانتقال إلى الشرق الأوسط .

ولكن الصدمة التي كشف عنها التقرير أن الاتحاد والهلال المدرجان باعتبارهما الناديين الأكثر احتمالاً لتقديم عروض قوية لصلاح هذا الصيف سيكون حجم العرض الذي سيقدمونه أقل بكثير من العرض الذي تلقاه ليفربول العام الماضي.

عرض مادي صادم لليفربول لرحيل محمد صلاح إلى السعودية

بحسب التقرير، وبعد أن وصل العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني بنهاية الميركاتو المنقضي، يُزعم أن العروض الجديدة يمكن أن تبدأ عند 70 مليون جنيه إسترليني فقط.

حقيقة أن محمد صلاح سيكون على بعد عام واحد من أن يصبح لاعبًا حرًا هو السبب في تفكير ليفربول في بيعه والاستفادة منه ماديا، وهو ما جعل أندية السعودية تستغل الموقف وتقلل قيمة العرض المقدم للريدز.

وأشار موقع talk SPORT في تقريره إلى أن الجانبين السعوديين سيكونان على استعداد للانتظار لمدة عام آخر قبل التوقيع مع صلاح مجانًا، إذا اختار الجناح إكمال عقده، وحال رفض ليفربول العرض المادي المقدم.