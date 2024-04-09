أزمة جديدة تطارد محمد صلاح في ليفربول.. هل يعاني بسبب الإصابة؟

بعد ما يزيد عن 3 أشهر، لاتزال توابع إصابة محمد صلاح تطارده وبقوة، ورغم عودته للمشاركة بصورة طبيعية مع ليفربول، لكن يبدو أنها شبحًا يراوده حتى اللحظة، ما ظهر جليًا على الأداء الذي قدمه الفرعون المصري، مؤخرًا، فهل يعاني قائد الفراعنة من الإصابة حتى اللحظة؟

محمد صلاح يواجه أزمة في ليفربول

«محمد صلاح لايزال يعاني من آثار الإصابة».. هكذا قالت صحيفة «theathletic»، التي أفردت تقريرًا مفصلًا عن المعاناة التي لايزال يواجهها محمد صلاح، منذ عودته من الإصابة، مشيرة إلى أن هذه الإصابة لن تزول أثارها بزوالها، لأن اللاعب يحتاج لفترة طويلة من التأهيل والتدريب من أجل استعادة لياقته وكامل أداؤه الاستثنائي داخل الملعب.

تعتبر أوتار الركبة جزءًا مهمًا جدًا من الجسم لأي لاعب، خصوصًا من يلعب بمركز محمد صلاح، إذ يجب أن يكون لائقًا بدنيًا بشكل كامل، لذلك لم يستعد الفرعون المصري إيقاعه بعد، رغم كونه يصنع الفرص ويسجل الأهداف، لكن من المتوقع أن يستعيد بريقه في المباريات المقبلة.

الصحيفة تطرقت أيضًَا للحديث عن أشياء من شأنها أن تؤرق محمد صلاح في الفترة الحالية، وهي المرحلة الانتقالية التي يعيشها النادي في الوقت الحالي، بعد اقتراب رحيل مدرب الفريق يورجن كلوب، بعد نهاية الموسم الجاري، وتعيين مديرًا تنفيذيًا جديدًا، وبالتبعية انتظار مدرب جديد بمنظور جديد، لا يعلم كيف سيصبح دور صلاح تحت قيادته.

ليفربول لديه 3 لاعبين من ركائزه الأساسية، تنتهي عقودهم في نفس الوقت، بنهاية الموسم المقبل، وهم محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد جناح ليفربول والمنتخب الإنجليزي، والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، ومن ثم على ليفربول تحديد موقفه سريعًا من التجديد لهم قبل أن تخفطهم أندية أخرى، خصوصًا أن الثلاثي تلقى بالفعل عروضا من أندية عربية وأوروبية.