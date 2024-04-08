تطور غير مسبوق يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول.. صفقة القرن

يجد نادي ليفربول لكرة القدم نفسه عند مفترق طرق مع تزايد التكهنات حول الرحيل المحتمل لمهاجمه محمد صلاح، حيث يواجه النادي، مهمة شاقة تتمثل في العثور على بديل مناسب إذا قرر صلاح الرحيل بنهاية الموسم الجاري، في ظل الإغراءات التي تحاوطه، وتحديدا من أندية الدوري السعودي.

ويبدو أن ليفربول مستعد لتحطيم الرقم القياسي للانتقالات في بريطانيا سعيًا وراء هذا البديل، مع التركيز بشكل خاص على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، بحسب موقع «SPORTbible».

ورطة ليفربول بسبب محمد صلاح.. هل يحل فينيسيوس جونيور محله؟

لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير صلاح على نجاح ليفربول، لقد كان سجله الرائع في تسجيل الأهداف ومساهماته الإبداعية محوريًا في إنجازات النادي في المواسم الأخيرة، ومع ذلك، مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب في 2025 وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد، يواجه ليفربول احتمال خسارته مجانًا.

ويثير هذا السيناريو معضلة استراتيجية للنادي، هل يجب عليهم الاستفادة من محمد صلاح الآن من خلال بيعه أم المخاطرة برحيله المجاني العام المقبل؟

هل يكون فينيسيوس جونيور صفقة القرن في ليفربول حال رحيل صلاح؟

في حين أن احتمال التعاقد مع فينيسيوس جونيور قد يثير اهتمام مشجعي ليفربول، حيث ستكون «صفقة القرن» في النادي حال إتمامها، إلا أن الاعتبارات العملية تلعب دورًا، حيث تثير تصريحات المدير الفني للفريق يورجن كلوب السابقة حول القيود المالية للنادي تساؤلات حول قدرتهم على تنفيذ مثل هذا النقل الضخم.

«يجد ليفربول نفسه في وضع محفوف بالمخاطر مع اقتراب ملحمة الانتقالات، يجب على ليفربول التغلب على هذه التحديات بذكاء لضمان انتقال سلس والحفاظ على قدرته التنافسية في الدوري الإنجليزي الممتاز وخارجه» بحسب التقرير.