«الصحة» تكشف عن 6 أعراض تشير للإصابة بالقولون العصبي

نشرت مديرية الصحة بالشرقية، عدد من الإرشادات لتوعية المواطنين بأعراض القولون العصبي، باعتبار أبريل شهر التوعية بمرض القولون العصبي.

فقدان الشهية

نشرت مديرية الصحة، عدد من الأعراض التي تشير إلى إصابة الشخص بالقولون العصبي، التي من بينها فقدان الشهية.

الأعراض تستمر لشهور

كما أن الأعراض الخاصة بالقولون العصبي قد تستمر من أسابيع لشهور، وتكون متوسطة أو شديدة الحدة.

أعراض الإصابة بالقولون العصبي

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الأعراض التي تشير للإصابة بالقولون العصبي، التي جاءت كالتالي:

1- إحساس بالانتفاخ والغازات.

2- ألم ومغص في البطن.

3- إسهال أو إمساك بالتبادل.

4- فقدان الشهية.

5- مخاط في البراز.

6- الشعور بالامتلاء.

الأطعمة المهيجة للقولون

هناك عدد من الأطعمة المهيجة لمرضي القولون العصبي.

1- الحليب كامل الدسم والقشطة والقشطة الحامضة.

2- الفواكة مثل التفاح، البرقوق، العنب.

3- الأطعمة الدسمة والدهنية مثل الوجبات السريعة «البرجر، النقانق، والفراخ المقرمشة».

4- الكولا والقهوة والشاي وشراب السوربيتول.

5- الخضروات الطازجة التي تسبب الغازات مثل «الكرنب، القرنبيط، البروكلي».

6- البقوليات المجففة مثل «الفاصوليا، البازلاء، واللوبيا».