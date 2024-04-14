«الغرف السياحية» توضح مواعيد عمل المطاعم عقب تطبيق التوقيت الصيفي

قال علي كامل منصور رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إنَّ مواعيد عمل المطاعم السياحية بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي 26 أبريل الجاري لن تشهد أية تعديلات عن المواعيد الحالية، لافتًا إلى أنَّ مواعيد المطاعم والمنشآت السياحية ثابتة صيفا وشتاء، منذ صدور قرار وزير السياحة والآثار رقم 129 لسنة 2023.

مواعيد عمل المطاعم السياحية

وأضاف «منصور» لـ«الوطن»، أنَّ مواعيد عمل المطاعم السياحية وفقا للتوقيت الصيفي ستكون من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 4 من صباح اليوم التالي، مع استمرار خدمتي الدليفري والتيك أواي على مدار الـ24 ساعة.

مواعيد عمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة، إلى أن مواعيد عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو وفقًا للتوقيت الصيفي ستكون من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، لافتًا إلى أنَّ تلك المواعيد ملائمة جيدة جدا لشريحة من الرواد المصريين والعرب الذين يفضلون السهر بالمنشآت السياحية.