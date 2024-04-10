«المنشآت السياحية»: نسب إشغال المطاعم وصلت 90% خلال وقفة عيد الفطر

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المطاعم المصرية استقبلت الزوار خلال إجازات عيد الفطر المبارك لهذا العام بديكورات مميزة وقوائم طعام جديدة وفقرات فنية وترفيهية متنوعة، لافتا إلى أن المنشآت السياحية تعاقدت هذا العام مع عدد من الفنانين العرب لتقديم الفقرات الفنية، مثل بلقيس وسعد المجرد، بالإضافة إلى الفنانين المصريين.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالمطاعم

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال المطاعم السياحية بالقاهرة والجيزة خلال وقفة عيد الفطر المبارك سجلت أكثر من 90%، لافتا إلى أن غالبية الرواد الذين تواجدوا بالمنشآت السياحية خلال ليلة أمس كانوا من السياح العرب مع تواجد أعداد لا بأس بها من المواطنين المصريين.

نسب الإشغال خلال وقفة عيد الفطر

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال الأيام الماضية كانت أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال وقفة عيد الفطر المبارك.