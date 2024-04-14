ناقد رياضي: قمة الأهلي والزمالك خارج التوقعات.. والجاهز «نفسيا» يحسم النتيجة

قال الناقد الرياضي حسن خلف الله، إن مباراة الأهلي والزمالك هي قمة كروية كبيرة لا تخضع للتوقعات وذات حالة خاصة، متوقعًا أن تكون مباراة الغد لقاء يشرف اسم الكرة المصرية ويليق بها.

وتوقع الناقد الرياضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أن تقود خبرات الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة المباراة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الإصابات في النادي الأهلي لن يؤثر وكثير من الأحداث سبقت مباريات القمة بالنسبة للأهلي، لكن في المباراة نفسها وفي المجمل لا يعتمد على لاعب واحد، وهو نفس الأمر في الزمالك لأن حالة اللاعبين الموجودين في تشكيلة الفريقين هي التي تحدد نتيجة المباراة بشكل كبير.

وأكد التركيز والتأهيل النفسي سيكون فيصلا في النتيجة، والمدرب أيضا وقراءته للحالة الفنية لفريقه وإدخالهم في حالة من التركيز سيكون متفوقا عن الآخر.