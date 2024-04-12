تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة.. غيابات بالجملة

يفتح ملعب «ستاد القاهرة» أبوابه لاستقبال مباراة استثنائية تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في لقاء القمة الأول على مستوى الدوري الممتاز، المؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة المحلية، وينتظرها الملايين من محبي الفريقين، فما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وترددها؟.

تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في 15 أبريل الحالي، على قناة أون تايم سبورت 1، في السابعة مساء، وتشهد تحديات من نوع خاص بين الفريقين، إذ يسعى جو جوميز مدرب الزمالك لخطف النقاط الثلاثة من أنياب رجال مارسيل كولر، من أجل تعطيل مسيرتهم نحو صدارة الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

غيابات بالجملة في الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

يخوض الأهلي المباراة وهو يعاني من إصابات بالجملة، أبرزها استمرار غياب محمد الشناوي عن حراسة مرمى الفريق الأحمر، مع إصابة مروان عطية التي ألمت به أثناء المشاركة في لقاء زد، بينما يغيب أيضًا ثنائي خط وسط الفريق، أليو ديانج وإمام عاشور.

على الجانب الآخر، يخوض الزمالك مباراته وهو يعاني من غيابات مؤثرة، على رأسها الثلاثي محمد عبدالشافي، محمود الونش ومحمود علاء بداعي الإصابة، على أن تسنح الاختيارات أمام جو جوميز ليعول على عدد من نجوم الفريق، أمثال أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وناصر ماهر وغيرهم، بينما يغيب أيضًا محمد صبحي حارس مرمى الفريق، بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ليشارك محمد عواد بديلًا له.