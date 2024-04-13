إبراهيم نور الدين يعلق على تعيينه حكما للقاء الأهلي والزمالك

علق الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، على تعيينه حكما لمباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين في السابعة مساء بعد غد الاثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري nile.

ونشر إبراهيم نور الدين، عبر حسابه بمنصة «فيس بوك»، صورة بيان اتحاد الكرة بشأن طاقم حكام مباراة القمة، وعلق عليها: «الله المستعان».

إبراهيم نور الدين حكما لقمة الأهلي والزمالك

وأعلن اتحاد الكرة، تعيين إبراهيم نور الدين حكما للساحة في مباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من:

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثانٍ: هاني عبد الفتاح.

حكم رابع: أحمد الغندور.

حكم فيديو: محمد عادل.

مساعد حكم فيديو: عاطف حسين.

مساعد حكم فيديو 2: محمود أبو الرجال.

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف للوطن عن رفض مسؤولي القلعة الحمراء تعيين إبراهيم نور الدين بسبب بعض الأخطاء الخاصة به مع المارد الأحمر في مباريات سابقة مما دفع المسؤولين بالقلعة الحمراء التحفظ بشكل كامل على اسم إبراهيم نور الدين وتعيينه حكما للقمة المؤجلة من الجولة العاشرة من عمر بطولة دوري nile.موعد مباراة الأهلي والزمالك

وستقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي بحضور 20 ألف مشجع في تمام الساعة السابعة مساءً.