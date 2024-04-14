مولودية الجزائر يبحث عن بطاقة الصعود لنصف نهائي الكأس وداد تلمسان

يلتقي فريق وداد تلمسان، مولودية الجزائر على ملعب «5 جويلية (يوليو) 1962»، في المباراة الثالثة من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الجزائر، التي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القسنطيني يصعد لنصف نهائي كأس الجزائر

ومساء أمس السبت، حجز النادي الرياضي القسنطيني، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الجزائر، بفوزه على فريق نجم بن عكنون، بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية سلبيا، على ملعب «ميلود هدفي» بوهران، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن مباراة النادي الرياضي القسنطيني، ونجم بن عكنون، شهدت حضور فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر.

وكان شباب بلوزداد، حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الجزائر، مساء أمس الأول الجمعة، بفوزه بضربات الترجيح بنتيجة 4-2 على ترجي مستغانم على ملعب «الشهيد حملاوي محمد» بقسنطينة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بثلاثة أهداف لكل منهما.