«الرعاية الصحية» تكشف حصاد «رمضان بصحة لكل العيلة»: استهدفت 300 ألف منتفع بـ6 محافظات

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الحصاد الختامي لمبادرتها «رمضان بصحة لكل العيلة»، وفحص أكثر من 312 ألف منتفع في محافظات التغطية الصحية الشاملة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان» ضمن فعاليات المبادرة، بما يتخطى 100% من مستهدف المبادرة التي انطلقت طوال شهر رمضان واستمرت خلال أيام عيد الفطر.

رمضان بصحة لكل العيلة

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنّ مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» استهدفت 3 فئات رئيسية، وهي «مرضى الضغط، ومرضى السكري، ومرضى السكري والضغط معًا» في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

وتابعت الهيئة أنّه جرى الدفع بـ480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات خلال فعاليات المبادرة لفحص المرضى بمنازلهم بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، لعمل الإجراءات الطبية اللازمة للمرضى، وضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، وهو ما ساهم في الاطمئنان على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأوضحت أنّ عمل المبادرة ارتكز على العيادات الطبية المتنقلة التي جابت مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت بمحافظات جنوب سيناء والسويس واختتمت بمحافظات أسوان والأقصر، وتم إجراء أكثر من 10 آلاف فحص طبي من خلالها.

يذكر أنّ مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024، استهدفت 300 ألف مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، وهدفت إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية أهمها «المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها».