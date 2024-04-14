سر الشعور بالألم عند الدفع نقدا.. خبراء يكشفون أسباب الراحة في التعامل بـ«الفيزا»

امتلاك بطاقة دفع إلكتروني سواء خصم فوري أو ائتمان أصبح أمرًا شائعًا بين العديد من الأشخاص، إذ تُستخدم هذه البطاقات بكثرة في عمليات الشراء والدفع اليومية، لكن هل لاحظتَ أنّك عند استخدام بطاقة الدفع لشراء بعض الأغراض من أحد المتاجر، قد تُنفق أموالًا أكثر مما كنت تخطط له؟.

لماذا نلجأ إلى استخدام الدفع بالبطاقات؟

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سلطت الضوء على دراسة جديدة تكشف سر تفضيل استخدام البطاقات عند الدفع بدلًا من الدفع نقدًا، إذ قد يرجع ذلك على الأرجح إلى الشعور الوهمي بسهولة الدفع عند استخدام البطاقة، مما قد يُشعرك بإمكانية شراء المزيد دون قلق، وعلى عكس ذلك، عند الشراء نقدًا، قد تكون أكثر حرصًا في إنفاق أموالك، ممّا يُقلّل من احتمالية شراء أشياء غير ضرورية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تشير الأبحاث إلى أن الدفع بواسطة العملات الورقية أو المعدنية يسبب ألمًا نفسيًا بنسبة 20% أكثر من استخدام البطاقات، وقال الباحثون، الذين ظهرت دراستهم في مجلة السلوك الاقتصادي والتنظيم: «عندما تدفع بدون تلامس، يمكنك الدفع في غمضة عين، فـ الأشخاص عندما يدفعون دون تلامس فإنّ الأمر يكون أقل ضررًا لكنهم ينفقون أكثر».

الأشخاص يعانون من ألم الخسارة

يقول الباحثون إنّه مع المدفوعات النقدية، يعاني الأشخاص من ألم الخسارة بشكل كبير، إذ يحتاجون إلى التحقق من المبلغ، واختيار الفواتير والعملات المناسبة، وتسليمها، واستلام الباقي والتحقق مما إذا كان المبلغ الذي تلقوه صحيحًا أم لا، وبالنظر إلى انخفاض استخدام النقد، فمن الأهمية بمكان أن يبتكر صناع السياسات أدوات تساعد المستهلكين على تجنب الإفراط في الإنفاق عند استخدام طرق الدفع الإلكترونية، وخاصة تلك التي تعتمد على اللا تلامسية.

وقد بحثت الدراسة التي أجريت على 3240 شخصًا فيما إذا كانت أنواع المدفوعات المختلفة تؤثر على خطر الإفراط في الإنفاق، وما إذا كانت معاناة الدفع تختلف، ووجد اقتصاديون في جامعة جرونينجن بهولندا أنّ المنفقين قيّموا الألم النفسي الذي عانوا منه عند الدفع النقدي بـ4.1 من أصل سبعة، في حين سجل الألم الناتج عن الدفع بدون تلامس عن طريق بطاقة الخصم 3.4.

وتشير إحدى النظريات إلى أنّه مع كل عملية شراء، فإننا نتتبع إنفاقنا باستمرار من خلال المحاسبة العقلية، وإذا أنفقنا الكثير، فإننا نشعر بألم الدفع.