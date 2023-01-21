مؤسس شركة «مصروفي» لـ«شارك تانك»: تطبيق لتعليم الأطفال الدفع الإلكتروني

قدم مصطفى محمد وسيد حسني، مؤسسي مشروع «مصروفي»، عرضا ترويجيا لمشروعهما يوضح أن فكرته قائمة على التكنولوجيا المالية لمساعدة الأطفال من سن 5 إلى 15 سنة لاستخدام وسيلة دفع إلكتروني.

مشكلات بين الآباء والأبناء بسبب المصروف

وقال مصطفى محمد، إن هناك مشكلات تحدث بين الآباء والأبناء بسبب ضياع المصروف أو الإنفاق بشكل غير معقول، ومن هنا جاءت الفكرة لتمكين ولي الأمر من التحكم في مصروف الطفل وتعليمه التعامل بمسؤولية مع الأموال، «التطبيق يعلم الطفل استخدام مصروفه بشكل صحيح تحت تحكم وإشراف من الآباء».

شراكات مع البنوك

وأوضح سيد حسني، خلال مشاركتهما في برنامج «شارك تانك مصر» المذاع على فضائية «CBC»، أن شركتهما أطلقت تطبيقا إلكترونيا للآباء يعمل على كروت الدفع الخاصة بالأبناء وباستهداف المجتمعات المغلقة تم البدء بالتطبيق في مدرستين بكثافة 1200 طالب كمرحلة اختبار، وتم عقد شراكات مع بنوك كبرى، وتستهدف الشركة في الربع الأول من 2023 إصدار كارت بنكي بشكل متوسع وفي نهاية 2023 يصل عدد الكروت المستخدمة إلى 50 ألف كارت.

وأشار مؤسس شركة «مصروفي» إلى أن شركته تعرض حصة مقدارها 10% مقابل 16 مليون جنيه تمويل.

وعرض أيمن عباس وأحمد السويدي مبلغ 16 مليون جنيه مقابل 50% حصة من الشركة، وخفضا النسبة بعد ذلك إلى 40% لكن المؤسسين رفضا العرض.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.