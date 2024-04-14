فيلم «عالماشي» يحقق 1.5 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

كشف مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، إجمال الإيرادات التي حققها فيلم «عالماشي» أمس، إذ بلغت مليون و503 ألفًا و179 جنيهًا، مشيرا إلى أنه جاء في المركز الثالث بشباك التذاكر، بعد فيلمي «شقو» و«فاصل من اللحظات اللذيذة».

فيلم «عالماشي» من بطولة الفنان علي ربيع، وكريم عفيفي، إذ يقدمان من خلاله تجربة كوميدية جديدة تعتمد على كوميديا الموقف.

قصة وأبطال فيلم «عالماشي»

فيلم عالماشي تدور أحداثه حول شخص يعيش حياة هادئة، ويصاب بمرض يجعله مُجبر على الحركة أو سيفقد حياته، ويستعين بصديقه إيشه، الذي ينقذه ويضع له خطة من أجل تخطي أزمته.

فيلم «عالماشي» من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، عبدالله مشرف، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد حمدي الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.