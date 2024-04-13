علي ربيع يلتقط «سيلفي» مع جمهوره في السينمات أثناء مشاهدة فيلم عالماشي

حرص الفنان على ربيع على التواجد في السينمات، من أجل متابعة رد فعل الجمهور حول فيلمه الجديد عالماشي، الذي ينافس حاليًا بدور العرض ضمن موسم عيد الفطر.

على ربيع مع جمهوره بالسينمات

ونشر علي ربيع صورة داخل السينما مع الجمهور، وهو يلتقط الصور تذكارية معاهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقد أشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد بفيلم عالماشي، خاصة أن قصته تدور في إطار كوميدي تشويقي، والفنان على ربيع لديه قاعدة جماهيرية عريضة، كما أن الفيلم يناسب جميع الأعمار.

أحداث فيلم عالماشي

وتدور أحداث الفيلم حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج TMP للمنتج يوسف الطاهر.