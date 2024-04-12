علي ربيع: واجهت صعوبات في فيلم «عالماشي» وتجاوزت 14 ساعة تصوير يوميا

أبدى الفنان علي ربيع سعادته بردود الأفعال حول فيلمه الجديد «عالماشي»، والذي ينافس به فى موسم أفلام عيد الفطر 2024، لافتًا إلي أن تجربة الفيلم مختلفة، والكوميديا خلاله مميزة، وهو ما حمّسه لتقديم بطولته.

وذكر «ربيع»، أنه استغرق أكثر من عام في التحضير للفيلم، وذلك للوقوف على كل التفاصيل، وتقديم عمل يليق بالجمهور.

تحديات واجهت علي ربيع في فيلم «عالماشي»

وأضاف علي ربيع لـ«الوطن»، أنه واجه تحديات وصعوبات كثيرة أثناء تصوير الفيلم، حيث كان يتجاوز 14 ساعة تصوير يوميًا، ولكن ما جعله متحمسا لفكرة الفيلم هو التحول الذي تشهده شخصية البطل، من المرض إلى التحدي والقوة، ويكون مُجبرًا على الحركة على نحو دائم، وإذا توقف سيواجه خطرًا كبيرًا فى حياته، مشددًا على أن كوميديا الفيلم ليست إفيهات ولكنها نابعة من المواقف خلال الأحداث.

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» من بطولة علي ربيع، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وعبدالله مشرف، وآية سماحة، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد حمدي الخبيري.