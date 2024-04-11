فيلم «عالماشي» يحقق 1.4 مليون جنيه في أول أيام عرض

حقق فيلم «عالماشي» نجاحا ملحوظا، إذ احتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إذ سجل مليون و423 ألف جنيه في أول أيام عرضه أمس.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

أحداث فيلم عالماشي

تدور أحداث الفيلم الثاني «عالماشي» حول شخصية «هادي هادي عبدالهادي» الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة، لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

«كتاكيت كتاكيت» هي الأغنية الدعائية لفيلم علي ربيع عالماشي، ويؤديها عبد الباسط حمودة بالتعاون مع أوكا وحودة بندق، وإشراف فني هاني محروس ومن كلمات مصطفي حسن والحان كريم عاشور.

وشارك الثلاثي عبد الباسط حمودة، وأوكا، وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية، بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، والذي يقدم شخصية «هادي» وصديقة «ايشا» الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.