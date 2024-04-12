ارتفاع إيرادات فيلم عالماشي في ثاني أيام العيد

تزايد ملحوظ تشهده ايرادات فيلم عالماشي بطولة الفنان علي ربيع الذي ينافس به في موسم أفلام عيد الفطر 2024، في منافسة قوية بين 5 أفلام وهي «شقو، عالماشي، فاصل من اللحظات اللذيذة، أسود ملون، الحريفة»، الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي.

إيرادات فيلم عالماشي بثاني أيام عيد الفطر 2024

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أن فيلم عالماشي حقق إيرادات أمس الخميس في ثاني أيام عيد الفطر، 2 مليونًا و134 ألفًا و874 جنيهًا محتلا المركز الثالث في شباك تذاكر الإيرادات، بعد فيلمي عالماشي وشقو.

قصة وأبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي من بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، محمد رضوان، عبدالله مشرف، وآخرين من إخراج محمد محمد حمدي الخبيري، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص يدعي هادي يصاب بمرض نادر ويضطر لعلاج يعتمد على المشي ويقلب حياته رأسًا علي عقب، وإذا توقف يفقد حياته، ويتخلله العديد من المواقف الكوميدية، بعدما يستعين بصديقه المقرب إيشة والذي يجسده الفنان كريم عفيفي، ويساعده في تخطي أزمته بشكل كوميدي.