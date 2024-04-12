«صناع الخير» تواصل خدماتها التنموية تحت مظلة التحالف الوطني

أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المؤسسة شاركت المصريين الاحتفال بعيد الفطر كعادتها في المناسبات والأحداث الموسمية، وذلك من خلال تواجد فرق العمل ومتطوعي المؤسسة في مواقع تقديم الخدمات الموسمية، تحت مظلة التحالف.

صناع الخير تواصل خدمتها التنموية

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن فرق العمل انتهت من توزيع قرابة 200 ألف كرتونة مواد غذائية على 200 ألف أسرة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن صناع الخير اختتمت فعاليات التوزيع الموسمية بمشاركة مئات الأسر في العيد بتوزيع كعك العيد والبسكويت على الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ«الوطن» أن ذلك يأتي في إطار إدخال الفرحة والسرور على الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم اجتماعيا، ومشاركتهم فرحة العيد، لافتا إلى انطلاق فرق عمل المؤسسة لاستكمال مسارات العمل التنموي المستدام التي تنفذه صناع الخير بشكل مستمر.

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن صناع الخير استأنفت خدماتها في مجال الخدمات الصحية لاستكمال خطتها خلال الفترة القادمة من خلال تقديم الخدمات لمزيد من المستفيدين في شتى أنحاء الجمهورية، لافتا إلى استعداد المؤسسة لاستقبال المئات من السيدات القرويات في مراكز استدامة على مستوى الجمهورية لاستكمال تدريبهم على احتراف المهن والحرف التراثية والصناعات اليدوية.

بالإضافة إلى مواصلة تقديم خدماتها، واستقبال مرضى القدم السكري في غرف مبادرة قدم صحيح المنتشرة في المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات، لتقديم خدمات العلاج الكامل للمستفيدين، حماية لهم من البتر.