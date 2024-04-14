«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الأولى من القافلة السادسة لإغاثة سكان غزة  

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، التي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات.

القافلة شملت أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية

وأشار التحالف، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن القافلة شملت أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية ونحو 246 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طن من الملابس والبطاطين، وأكثر من 100طن من الخيام والمراتب والمخدات، ونحو 430 طنًا من المياه المعدانية، بالإضافة لنحو 2 طن من المنظفات. وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يشارك في القافلة نحو 12 كيانًا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: (مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، جمعية أبشر، مؤسسة أبو العنين، بنك الطعام المصري، مؤسسة جمال الجارحي، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الإغاثة و الطوارئ، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة كريمة).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.