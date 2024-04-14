المتحدث باسم جيش الاحتلال: عدد قليل من الصواريخ الإيرانية سقطت داخل إسرائيل

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلا إن القوات اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقت من طهران باتجاه تل أبيب، مضيفًا أن عدة صواريخ فردية سقطت على أراضي الدولة.

وأضاف أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أسفر عن أضرار طفيفة بالبنية التحتية في قاعدة عسكرية في الجنوب.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.