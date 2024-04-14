رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

المتحدث باسم جيش الاحتلال: عدد قليل من الصواريخ الإيرانية سقطت داخل إسرائيل

كتب:

منى السعيد
02:32 ص | الأحد 14 أبريل 2024
دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلا إن القوات اعترضت معظم الصواريخ التي أطلقت من طهران باتجاه تل أبيب، مضيفًا أن عدة صواريخ فردية سقطت على أراضي الدولة.

وأضاف أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أسفر عن أضرار طفيفة بالبنية التحتية في قاعدة عسكرية في الجنوب.

شنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

اقرأ المزيد:

الصراع يشتعل.. إسرائيل توافق على رد حاسم وقوي بعد الضربات الإيرانية

بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري يحذر أمريكا: «سنرد في أي مكان»

«مدمرة المواقع الحصينة».. ماذا تعرف عن قدرات صواريخ إيران ضد إسرائيل؟

عاجل.. إعلام عبري: هجوم واسع في سماء إسرائيل والدفاعات تتصدى

إعلام عبري: إسرائيل تطلب من المستوطنين عدم التحرك في الشوارع

بعثة إيران بالأمم المتحدة: صراعنا مع إسرائيل ويجب على أمريكا البقاء بعيدا
بقلم منى السعيد