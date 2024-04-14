محافظ كفر الشيخ يكلف بمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الموحدة لـ«التوك توك»

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، باستمرار حملات تطبيق التعريفة الموحدة 5 جنيهات لمركبات التوكتوك بالوحدات المحلية المختصة.

مراجعة خطوط السير والترخيص لكل مركبة

ووجّه المحافظ بمراجعة خطوط السير والترخيص لكل مركبة من خلال رخصة التسيير أو سند الملكية، موضحا به رقمي الموتور والشاسيه وصورة الرقم القومي وبيانات خط السير وتعريفة الركوب وإعطاء رقم محلي لكل مركبة بخلاف رقم اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، مع طبع «بادج - استيكر» بالرقم وخط السير وتعريفة الركوب وتثبيته في مكان واضح على التوكتوك، ونشر الوعي المروري في أوساط قائديها لحثهم على استخراج التراخيص «تسيير - قيادة» وضبط المخالفين، على أنّ يتم حصر وترقيم التكاتك مع الالتزام بالترخيص وخط السير والتعريفة الموحدة 5 جنيهات.

خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين، للتمسك بحقهم والإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.