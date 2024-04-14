أدعية العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر.. سنن مستحبة لزيادة الرزق (فيديو)

بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر وعودة الموظفين إلى ممارسة أعمالهم يحرص الجميع على الدعاء قبل بدء العمل بترديد أدعية زيادة الرزق، خاصة أن فضل الدعاء في العمل والرزق لا يمكن إغفاله، فالدعاء هو سلاح المؤمن ودرعه في مواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجهه في مسيرته العملية، يعتبر الدعاء وسيلة للتواصل المباشر مع الله، حيث يستجيب الله لنداء الداعين.

أهمية الأدعية في فتح أبواب الرزق

وعندما يدعو الإنسان الله بصدق وإيمان، يفتح الله له أبواب الرحمة والنجاح، ويسهل له الطريق نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته، كما أن الدعاء يمنح الإنسان الثقة بالنفس ويزيد من إصراره على بذل المزيد من الجهد في عمله، مدعومًا برضا الله وتوجيهه، والدعاء بشكل عام يساعد في تخفيف الضغوط والتوترات النفسية، ويمنح الإنسان الهدوء والسكينة الداخلية التي تسهم في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ولم تخصص دعوة بعينها للعودة للعمل ولكن نستعرض أدعية عامة يمكننا ترديدها مع كل ذهاب للعمل من أجل زيادة الرزق.

التوكل على الله قبل الذهاب للعمل

وللنبي الكريم العديد من المواقف التي تؤكّد أهمية الدعاء قبل خروجه من المنزل سواء كان في طريقه لعمله أو لشيء آخر، فعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قطُّ إلا رفع طَرْفَهُ إلى السماء فقال: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَو أُضَلَّ، أَو أَزِلَّ، أَو أُزَلَّ، أَو أَظْلِمَ، أَو أُظْلَمَ، أَو أَجْهَلَ، أَو يُجْهَلَ عَلَيَّ».

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟».

أدعية من القرآن

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾[البقرة:201].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾[الكهف:10].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[الممتحنة:4].

قال تعالى ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾[الأعراف:89].

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق:3].

أدعية الرزق

ومن الأدعية المستحبة لزيادة الرزق: اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً وأشكرك شكراً كثيراً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. ي

ا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالاً طيباً مباركاً فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون. اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكّل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا.