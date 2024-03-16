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دراما المتحدة

أفضل دعاء للأبناء قبل الإفطار.. زيادة الرزق والنجاة من الفقر

كتب:

رؤى ممدوح
09:08 م | السبت 16 مارس 2024
الدعاء- تعبيرية

الدعاء- تعبيرية

عادة ما يسعى الوالدين لرؤية أبناؤهم وهم في أحسن حال، ولذلك يعد الدعاء للأبناء من أولويات الآباء والأمهات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، لكون الشهر الكريم من الشهور التي يرجو فيها المسلم استجابة دعائه، واقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر من الدعاء في ليالي الشهر الفضيل.

أفضل دعاء للأبناء

وحول أفضل دعاء للأبناء في رمضان، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، إنه من المستحب أن يردد المسلم تلك الآية الكريمة التي تتضمن الدعاء للأبناء والنفس سواء في الشهر الكريم أو غيره، وتلك الآية هي: «ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا».

ولفت في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك صيغ مُتعددة للدعاء منها: «اللهم في هذه الليالي المباركة وفي شهر رمضان اهدِ أبنائي، وثبّتهم على الصلاة، وأقمهم في طريق الطاعة. اللهم اجعل أبنائي هُداةً مُهتدين، وارضَ عنهم، واغفر لهم، وأصلح حالهم. اللهم إنّي أسألك أن تهدي أولادي وأن تفتح لهم طُرق الخير، وتُرشدهم إلى سُبل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة».

صيغ أخرى للدعاء

وأضاف: «اللهم اهدني وأبنائي فيمن هديت وعافني وإيّاهم فيمن عافيت، وتولّني وإيّاهم فيمن تولّيت، وقِنا شرّ ما قضيت، تبارك ربّنا وتعاليت. من أجمل الأدعية اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقرّ عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم. اللهم اجعل أولادي من الهداة المهتدين المتمسّكين بسنّة نبيّهم عليه أفضل الصلاة والسلام».

«اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حَلق الضيق الى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسّر أمور أبنائي، واقضِ حوائجهم، وأبعد عنهم ما يقلقهم ويزعجهم. اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أيّ أمرٍ عملوا يطلبون به رضاك. اللهم اهدِ أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسّر أمورهم ووفقّهم وأصلح حالهم وأحوالهم».

 

 

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