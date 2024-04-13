دعاء قضاء الدين.. اللهم أغنني بفضلك عمن سواك

دعاء قضاء الدين يعتبر من الأمور المحمودة والمستحبة، سواء كان الدين حقا ماليا أو معنويا فيجب على المسلمين تسديده، لذا فمن الفضائل الدينية دعاء قضاء الدين لأنه يعكس التواضع والاعتراف بالضعف أمام الله، ويدل على الاعتناء بالحقوق المالية والاجتماعية.

أهمية دعاء قضاء الدين

دعاء قضاء الدين يعبر عن الرغبة في إزالة العبء المالي والتخلص من الديون، مما يخفف الضغط النفسي ويسهم في تحسين جودة الحياة، كما يشير الإسلام إلى فضل التعاون والمساعدة في تسديد الديون، وقد جاءت الأحاديث النبوية بتشجيع المسلمين على مساعدة بعضهم البعض في هذا الشأن.

حديث عن دعاء قضاء الدين

وأشارت دار الإفتاء إلى حديث بموضوع دعاء قضاء الدين والفرج وهو كثرة الدعاء، فعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِي فَأَعِنِّي، قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ» أخرجه الترمذي في «سننه»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

أعوذ بك من كثرة الديون

ومن الأدعية التي تأتي ضمن «دعاء قضاء الدين»، هي: «اللهم أني أعوذ بك من كثرة الديون، اللهم أنت تعلم حالي، وتعلم أين يذهب مالي، اللهم رد عني ديني، وأريح لي بالي، اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته لأحد من خلقك، أن تذهب همي وسدد عني ديني، وأبدلني مكانه فرجًا».