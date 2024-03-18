ما سر سورة الواقعة في زيادة الرزق؟.. أمين «الإفتاء» يوضح

ما سر سورة الواقعة في زيادة الرزق؟، سؤال دائما ما يشغل بال الكثيرون، خاصة أن سورة الواقعة تعتبر من السور القرآنية التي تتناول موضوعات الدين والحياة الآخرة بشكل عميق وملموس، كما توضح أهمية الإيمان بيوم القيامة والحساب، وتصف وقائع يوم القيامة بشكل واضح وصريح، بالإضافة إلى أنها تُظهر النعم التي ينعم بها المؤمنون والعذاب الذي ينتظر الكافرين.

سر سورة الواقعة في زيادة الرزق

وتعد سورة الواقعة رقم 56 في القرآن الكريم، وتتكون من 96 آية، وتُعرف بأنها من السور المكية، أي أنها نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة المنورة، وترتبط دائما بالرزق، ولذلك يتساءل الكثيرون عن سر سورة الواقعة في زيادة الرزق.

وبخصوص الحديث عن سر سورة الواقعة في زيادة الرزق، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السورة تحظى بفضل كبير في زيادة الرزق، مشيرا إلى أن الشخص الذي يداوم على قراءتها يوميا قبل النوم، لن يتعرض للفقر أبدا، وذلك لما روي عن ابن مسعود أنّه سمع رسول الله يقول «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًا».

الاعتماد على الله

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، أن الأقدار مكتوبة عند الله، لكن هناك أسباب يمكن أن تؤثر في تغييرها، ومن بين تلك الأسباب قراءة سورة الواقعة، بجانب صلة الرحم وطول العمر، والدعاء الذي يمكن أن يغير الأقدار، مؤكدا أهمية أخذ الإنسان بالأسباب، مع الاعتماد على الله الذي يفعل ما يشاء، فقد تكون هذه الأسباب وسيلة معروفة للحصول على الرزق، وتحسين الظروف المعيشية.