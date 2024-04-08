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دراما المتحدة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

كتب:

إسراء سليمان
06:24 م | الإثنين 08 أبريل 2024
وزارة الأوقاف ـ أرشيفية

وزارة الأوقاف ـ أرشيفية

هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

ودعا وزير الأوقاف في تهنئته الله عز وجل أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، وأن يديم علينا جميعا فضله، ويمن علينا بكل خير ويوفقنا جميعًا للمداومة على طاعته، ويفرج كرب أشقائنا في غزة، ويرزقهم الأمن والأمان في وطنهم، ويحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، ويمن عليها وعلى أهلها بواسع فضله، ويجعل أيامها كلها أعيادًا وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليها وعلى أهلها بكل خير.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.