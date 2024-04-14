عبد الباسط حمودة وماهر زين يحييان حفلات ساقية الصاوي في أبريل

أعلنت ساقية الصاوي جدول حفلاتها المقرر إقامتها خلال شهر أبريل الجاري، التي سيكون من بينها حفلان للفنانين عبد الباسط حمودة وماهر زين.

ومن المقرر أن يحيي الفنان عبد الباسط حمودة حفله الغنائي في ساقية الصاوي يوم السبت الموافق 27 أبريل على خشبة مسرح قاعة النهر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، التي سيقدم خلالها عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

أما الفنان ماهر زين الذي سيقف على خشبة مسرح ساقية الصاوي للمرة الأولى، سيحيي حفله الغنائي يوم الجمعة الموافق 19 أبريل على خشبة مسرح الساقية بجامعة النيل بمنطقة الشيخ زايد، في تمام الساعة الثامنة مساء، وجرى طرح التذاكر والتي تبدأ من 300 جنيه.

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة كان قد قدم مؤخرا تتر مسلسل المعلم فى السباق الرمضاني لعام 2024 والذي قدم بطولته الفنان مصطفى شعبان.