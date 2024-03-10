طرحت منذ ساعات قليلة، أغاني تترات المسلسلات الرمضانية 2024، وحظت منهم كلمات أغنية تتر مسلسل المعلم بصوت الفنان عبد الباسط حمودة، بردود فعل واسعة من الجمهور.

كلمات أغنية تتر مسلسل المعلم بصوت عبد الباسط حمودة

وجاءت كلمات أغنية تتر مسلسل المعلم بصوت عبد الباسط حمودة، مؤثرة بشكل كبير، حيث أن الجمهور تداولها بشكل كبير، وتقول:

انا معلم وعلى كتف الزمان

الزمان علي انا غبت غبتي وراجع بهبتي

والاصل عصل يامعلم

والاصل عصل يامعالم

دواره صحيح الدنيا دواره

دواره وجاي علينا بخساره دعال فاضي وكلام فاضي ده بس النفس

عماره يا معز الزمن يا مازن يا ما ع الزمن

يا ما قل يا ملف الزمان يا مضار يا ما خلى

الميزان اختل ولا دامت في مره الحد

ولامشيت على كيف حد ضحك كتير على ناس

وبعتهم في وقت الجد وهي دارت عليك وعلي ضحكت

لكوغدرت ب ارت والزمان دورار رجعتلي وضحكت

هتعيش تعبان وتموت ندمان طول ما انت كمان

ماسك فيها رابتك دي البن ادم اللي انت

فييهم دست عليها ازاي بتنام ويجيلك نوم كف

ثانيه تروح باللي عليك دي عليك دعوه مظلوم

على اللي انت عملته زمان في يا معز الزمن.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.