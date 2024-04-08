عبد الباسط حمودة وأوكا يؤديان الأغنية الدعائية لفيلم «عالماشي»

«كتاكيت كتاكيت» هي الأغنية الدعائية لفيلم علي ربيع عالماشي والمقرر طرحه أول أيام عيد الفطر المبارك، ويؤديها عبد الباسط حمودة – أوكا ـ حودة بندق، وإشراف فني هاني محروس كلمات مصطفي حسن والحان كريم عاشور.

وشارك الثلاثي عبد الباسط حمودة – واوكا – وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع والذي يقدم شخصية (هادي) وصديقة (ايشا) الفنان كريم عفيفي ، وعدد من الراقصين.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر 2024، وتدور احداثه حول هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لمرض نادر لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.