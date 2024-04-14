خبيير تكنولوجي: المقاطع القصيرة حققت 10 ملايين ساعة مشاهدة يوميا في رمضان

علق المهندس أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، على إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان، والذي شهد زيادة ملحوظة على مستوى استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول لـ9 ملايين مستخدم.

نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة

وقال طارق في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هذه النسبة تشمل جميع المستخدمين للإنترنت، ولكن تتوسع النسبة على مقاطع الفيديو القصيرة مثل الريلز وتيك توك».

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «المقاطع القصيرة حازت على أكثر نسبة مشاهدة حتى الآن على الإنترنت، فهي أسرع انتشارا على مستوى توصيل المعلومة، كما أنّ نسبة المبيعات زادت من خلالها بشكل كبير».

وواصل: «حتى الآن بلغ عدد صناع المقاطع القصيرة أكثر من 28 مليون شخص، وعدد المشاهدات 10 ملايين ساعة يوميا، وزادت مشاهدتها 41% في رمضان 2024 مقارنة برمضان 2023».