ما حكم برامج وألعاب المراهنات على الإنترنت؟

وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بشأن انتشار تطبيقات وألعاب المراهنات على الإنترنت وحكمها الشرعي، فأجابه «ما زال حكم الدين ثابتا في إنشاء النفسية السوية والقمار والميسر، هو تردد الأمر بين شيئين، أخوفهما أغلبهما».

ألعاب المراهنات قمار

وتابع «جمعة»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على «قناة الناس»: «بمعنى لو واحد ركبنا معاه سفينة، وقال أنا هرمي الشبكة في المياه، واللي يطلع تدفع قصاده 100 جنيه، قولت له طيب هي ممكن تطلع فاضية، قالي بس ممكن تطلع فيها 100 كيلو سمك، هو ده القمار، ده اللي بيحصل ومكاسبها هائلة مغربة»، موضحًا أن هذا قمار وهو حرام.

برنامج نور الدين

ويعرض برنامج «نور الدين» على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.