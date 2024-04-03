7 معلومات عن ابن هبة السويدي.. توفى بسبب لعبة شهيرة على الإنترنت

استيقظت من نومها في ظهر أحد الأيام، متوجهةً بخطواتٍ اعتيادية نحو غرفة ابنها لتوقظه من نومه، نادته بصوت رقيق لكن لم يأتِ أي رد، فهزته برفق، فلم يُبدِ أي حركة، وفجأة تغلغل شعورٌ غريب في قلبها، لتُفاجأ هبة السويدي أنّ ابنها فارق الحياة ورحل دون أن يُودّعها، تاركًا إخوته «عبدالرحمن وخديجة ويحيى» يشاركونها حزنها على فراقه، واحتفلت بيوم مولده قبل أشهر قليلة ونعته بكلمات مؤثرة، ما زاد البحث حول معلومات عن ابن هبة السويدي.

7 معلومات عن ابن هبة السويدي

وخلال الأشهر الماضية، احتفلت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر بيوم مولد نجلها الراحل «إسماعيل»، في كلمات مؤثرة سطّرت حروفها على صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، ما جعل البعض يتسائل عن معلومات عن ابن هبة السويدي وسبب وفاته، خاصة بعدما حصد المنشور مئات التعليقات.

وتحدثت هبة السويدي عن نجلها «إسماعيل» الذي وصفته بأنّه كان الابن المفضل لها خلال استضافتها في حلقة سابقة من برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، ونستعرض في السطور الآتية بعض المعلومات عنه:

- توفي إسماعيل في عمر الـ18 عامًا.

- ابن هبة السويدي كان ترتيبه الثاني بين أشقائه: عبدالرحمن 30 عامًا، إسماعيل، خديجة 24 عامًا، ويحيي 17 عامًا.

- كان ابن هبة السويدي يدرس في مدرسة داخلية بإنجلترا وتوفى أثناء فترة العطلة التي كان يقضيها مع أسرته في مصر.

- رحل قبل أن يفرح بنجاح التحاقه بالجامعة التي طالما كان يحلم بها.

- كان إسماعيل يحب الرسم وظل يمارس هواية الرسم خلال آخر 6 أشهر في حياته.

- كان يحب الرياضة ويحرص على ممارستها نحو 3 إلى 4 ساعات يوميًا.

- إسماعيل كان لديه شخصية طيبة وحنونة بحسب تعبير والدته، وكان حريصًا على المثابرة والاجتهاد فكان يمثل «نقطة ضعف هبة السويدي».

- توفي إسماعيل بسبب تحدي لعبة شهيرة على الإنترنت تجعل الطفل يُقدم على تعليق نفسه بحبل لفترة طويلة لقياس قدرته على التحمل.

- فوجئت هبة السويدي بوفاة نجلها عندما توجهت إلى غرفته لتخبره أنّه قد جرى قبوله في الجامعة بإنجلترا، لتجده مشنوقًا بحبل ومُلقى على الأرض جثة هامدة.

- تداولت بعض الأخبار حينها أنّ وفاته كان بسبب إقدامه على إنهاء حياته، ولكن ثبت فيما بعد أن تحدي لعبة شهيرة كان سببًا في وفاته.

- دفن إسماعيل بجوار جده والد هبة السويدي في نفس المدفن.

إسماعيل ابن هبة السويدي في مولده الـ27

وفي يوم مولده الـ27، كتبت هبة السويدي منشورًا تنعي فيه نجلها الذي لم يغِب أبدًا عن ذاكرتها قائلة: «أوقات كتير الواحد بيفصل قلبه ومشاعره علشان ما يواجهش وجعه، زي ما يكون بيديهم مسكن لأن مواجهتهم يعني مواجهة للواقع المؤلم اللي عقله مش قادر يتقبله حتى لو كان قرر يسلم ويرضى بقضاء الله، أنا بقالي كتير بعمل ده بس امبارح والنهاردة للأسف المسكن مبقاش جايب نتيجة وفوقت على عيد ميلادك الـ27 وأنت مش في حضني ومش معايا ووجع فراقك لا بيخف ولا بيقل».

وأضافت هبة السويدي: «9 سنوات عدوا وأنت الحاضر الغائب، وتحول شوقي ليك لأمل إني أنام علشان أحلم بيك وأخدك في حضني وأسمع صوتك ولو في منامي، خلص الكلام والوجع مش بيخلص ولا بيخف، وشريط الذكريات من يوم مولدك بيلف قدام عيني كأنه فيلم ادفع عمري قصاده وميخلصش، بس أنت هتفضل معايا في قلبي وروحي ونفسي اللي بتنفسه لآخر يوم، كل سنة وأنت طيب يا إسماعيل، كل سنة وأنت في نعيم ربنا وجنة الخلد بصحبة خيرة الناس، كل سنة وأنت طيب يا ابني، بحبك يا أغلى من روحي».