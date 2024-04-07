كيفية مشاهدة كسوف الشمس 2024.. 5 طرق مجانية على الإنترنت

كسوف كلي للشمس مرئيا في شمال المكسيك وأجزاء من 15 ولاية أمريكية وجنوب شرق كندا فقط، يحول النهار إلى ظلام دامس لمدة دقائق في ظاهرة فريدة، لكن تكون مشاهدة في أي مكان آخر في العالم، وتزامن مع هذا الحدث التساؤل حول كيفية مشاهدة كسوف الشمس 2024 مجانًا.

كيفية مشاهدة كسوف الشمس 2024

وبحسب مجلة «live science» سيكون كسوف الشمس الكلي من أكثر الكسوفات مشاهدة على الإطلاق، حيث يعيش أكثر من 32 مليون شخص داخل مسار الكسوف الكلي، وهو طريق يبلغ عرضه 115 ميلًا (185 كيلومترًا) عبر أمريكا الشمالية حيث سيغطي القمر 100% من قرص الشمس، وإذا كنت خارج هذا النطاق يمكنك التعرف إلى كيفية مشاهدة كسوف الشمس 2024 لمتابعة الحدث لحظة بلحظة.

موقع Space.com

ويمكنك مشاهدة كسوف الشمس 2024 على موقع Space.com والذي تقدمه وكالة ناسا، إذ تبدأ تغطية البث المباشر في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين، ويمكنك أيضًا متابعة جميع مراحل الكسوف من خلال المدونة المباشرة لـ Total Solar Eclipse، والعد التنازلي لما يُتوقع أن يكون حدث مراقبة السماء لهذا العام.

موقع Sky watching

ومن المقر أن يغطي موقع Sky watching الإلكتروني وtimeanddate.com الكسوف الكلي للشمس من البداية إلى النهاية من خلال البث المباشر والمدونة المباشرة التي ستحتوي على تقارير مرحلية في الوقت الفعلي للكسوف ومعلومات أساسية عن كل مرحلة من مراحله.

وكالة ناسا

ويمكنك مشاهدة كسوف الشمس الكلي 2024 مباشرة مع وكالة ناسا وهو يتحرك عبر أمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024، ويسافر عبر المكسيك والولايات المتحدة من تكساس إلى ماين، وخارجًا عبر ساحل المحيط الأطلسي في كندا، إذ سيجرى تشغيل البث المباشر من الساعة 1 إلى 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 إلى 20:00 بتوقيت جرينتش) في 8 أبريل، وخلال البث ستشارك ناسا المحادثات مع الخبراء وستوفر مناظر تلسكوبية للكسوف من عدة مواقع على طول مسار الكسوف، ويمكنك إرسال أسئلتك في الدردشة باستخدام (#askNASA) للحصول على فرصة للإجابة عليها مباشرة.

بث مباشر من الستراتوسفير UMaine

وينقل البث المباشر لجامعة ماين من طبقة الستراتوسفير مشاهدة الكسوف إلى مستوى جديد تمامًا، إذ تعتبر UMaine من بين 75 مؤسسة تضم 53 فريقًا على مستوى البلاد للمشاركة في مشروع Nationwide Eclipse Ballooning Project الذي تقوده جامعة ولاية مونتانا (MSU)، ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق مشاركة متعلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من مختلف مؤسسات التعليم العالي من خلال جمع بيانات قيمة من البالونات العلمية.

مرصد ماكدونالد بث مباشر

وسيقوم مرصد ماكدونالد، وهو منشأة أبحاث فلكية تابعة لجامعة تكساس، ببث مباشر لكسوف الشمس الكلي في 8 أبريل، إذ يقول المرصد في بيان عبر البث المباشر على يوتيوب: «انضم إلينا ونحن نتحدث عن الكسوف وأسبابه وكيفية مشاهدته بأمان ومشاهدة ذروة الكسوف من ثلاثة مواقع في تكساس: مرصد ماكدونالد، وبحيرة بوكانان، وإيرفينغ».

ويكون كسوف الشمس الكلي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيُرى جزئيًا في أوروبا الغربية والمحيط الأطلسي وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.