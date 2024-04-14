«التخطيط»: تنفيذ 367 مشروعا تنمويا بـ8 مليارات جنيه في القليوبية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 2023-2024، في إطار مواصلة الإعلان عن الخطط بجميع محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي، ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030.

مشاركة المواطنين في اتخاذ قرارات التنمية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الإنسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

تشجيع البحث العلمي والابتكار

وأوضحت أن هذه المبادئ تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية، أوضحت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 367 مشروعًا، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية في خطة عام 23/2024 تبلغ 8.1 مليار جنيه.

استثمارات بـ4.4 مليار جنيه في قطاع الإسكان

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 55%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 916 مليون جنيه بنسبة 11%.

وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 664 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع البترول 618 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 238 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة مليار جنيه بنسبة 15%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مشروعات مبادرة حياة كريمة في القليوبية

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية 36 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 509 آلاف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48.5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 3 وحدات اجتماعية و9 مجمعات خدمات زراعية و6 نقاط إسعاف و24 وحدة صحية ومستشفى مركزي و396 فصلا دراسيا و83 مدرسة.

كما تشمل المشروعات 2 مركز تنمية أسرة و6 محطات مياه شرب و36 مشروع صرف صحي و3 محطات معالجة و40 برج شبكة محمول وتوصيل شبكة الألياف الضوئية و28 مركز شباب و9 مجمعات خدمات حكومية و23 مكتب بريد و6 نقاط شرطة، إلى جانب 30 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 178 كيلومترا و42 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700 كيلومتر، و36 مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في قطاع الإسكان

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 90 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة القليوبية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 1.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 181 مشروعا في مجال التنمية المحلية، منها إنشاء محطة الصرف الصحي وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية، ورفع كفاءة وتطوير كوبري الأميرية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 272 مليون جنيه.