الذهب يقترب من مستويات قياسية بعد هجوم إيران على إسرائيل

تصاعد وتيرة الضربة التي وجهتها إيران إلى إسرائيل، تسبب في ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات تاريخية، حيث جاء الرد الإيراني عبر طائرات دون طيار، وفق ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في سوريا.

ارتفاع سعر الذهب عالميا بواقع 0.6%

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب في مصر استقرت بشكل ملحوظ، في حين شهد أسعار الذهب عالميا ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 0.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي وحتى الآن.

وأضاف «إمبابي» في بيان صحفي، أنّ أسعار الذهب في البورصات العالمية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.6%، حيث ارتفعت الأوقية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات سجل مستوى 3200 جنيه، فيما لامس مستوى 3300 جنيه، وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بقيمة 13 دولارًا، لتفتتح الأوقية خلال التعاملات مستوى 2330 دولارًا ليلامس 2430 دولارًا.

وتوقّع «إمبابي» أن تؤدي الضربة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، خاصة مع ارتفاع الطلب بسبب توجه المستثمرين للذهب للتحوط من تداعيات الحرب، ولتدهور الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان.