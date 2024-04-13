سعر الذهب اليوم السبت 13-4-2024 في مصر.. «اعرف عيار 21 وصل كام»

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 13 أبريل 2024، خلال بداية التعاملات في محلات الصاغة، استقرارًا ملحوظًا، بعد تراجعها أمس، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا عند 3290 جنيها للبيع، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 13-4-2024 في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3760 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3290 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية؛ مسجلا نحو 2820 جنيهًا، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند مستوى 2199 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 13-4-2024، استقرارًا بمحلات الصاغة، عند نحو 26320 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2400 دولار للبيع.