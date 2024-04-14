نادي نجيب: أسعار الذهب مستقرة حاليا لضعف الشراء

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ، خلال الفترة الحالية نتيجة ضعف الشراء للمواطنين في ظل وجود توازن بين العرض والطلب، مؤكدا تنفيذ عدد من المشغولات الذهبية ذات الأوزان الخفيفة كمحاولة لزيادة الطلب.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوقت الحالي مناسب للشراء في ظل استقرار الأسعار، كما أن هناك عددًا من العوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر، أهمها سعر الأوقية العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى تأثير العرض والطلب.

توقعات أسعار الذهب في مصر

وأشار نجيب إلى أنّ من المتوقع حدوث انتعاشة في سوق الذهب، خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن مع فترات الأعياد نتيجة زيادة عدد حالات الزواج، كما أنّ من المتوقع استمرار استقرار أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة.

نصائح قبل شراء الذهب

وأكد نجيب وجود عددٍ من النصائح يجب وضعها في الاعتبار قبل شراء الذهب، أهمها الشراء من مكان موثوق وله سمعة طيبة، والحصول علي فاتورة بها وزن المشغولات وقيمتها السعرية، وأن تكون المشغولات مدموغة بختم مصلحة الدمغ والموازين.